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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى زاهر في الصورة بإطلالة كاجوال جذابة  مرتدية جاكت جينز، وتاركة خصلات شعرها منسابة، مما حازت علي  إعجاب متابعيها .

بإطلالة كاجوال.. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور

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وحققت ليلى أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل “في بيتنا روبوت” في دور البطلة مع هشام جمال وعمرو وهبة ومجموعة من الفنانين الشباب.

وثارت شائعات وأنباء قبل ذلك عن ارتباط ليلى أحمد زاهر بالفنان الشاب تيام مصطفى قمر، لكنها كانت محض شائعات بسبب الصداقة التي تجمع الثنائي وظهورهما مع بعضهما في أكثر من مرة.

وتحدث نجل مصطفى قمر عن هذه الأنباء في وقت سابق، حين سئل عنها خلال برنامج “اسألني” المعروض على شاشة CBC، حيث قال إنها مجرد شائعات بسبب الصداقة التي تجمعه بملك وليلى أحمد زاهر.

وقال تيام: "بتطلع إشاعات عشان أنا وليلى صحاب، وهي وملك زي إخواتي الصغيرين، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة".

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