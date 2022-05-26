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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز وفيوتشر الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 26-5-2022

مباراة بيراميدز وفيوتشر
مباراة بيراميدز وفيوتشر

تقام اليوم الخميس 26-5- 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم عندما يلتقي بيراميدز ضد فيوتشر والمصري البورسعيدي مع البنك، بالإضافة إلى مباراة فيتيسه أرنهيم وإي زد آلكمار بالدوري الهولندي فى تصفيات التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي خلال نسخته المقبلة.

 

مباراة الدورى الهولندى

فيتيسه أرنهيم vs إي زد آلكمار– الساعة 8 مساء
 

مواعيد مباريات الدورى المصري

المصري البورسعيدي vs البنك الأهلى– الساعة 6:30 مساء على قناة أون سبورت

بيراميدزvs فيوتشر– الساعة 9 مساء على قناة أون سبورت
 

مواعيد مباريات الدورى الفرنسي

نجم المتلوي vs الترجي الجرجيسي– الساعة 5 مساء

الأولمبي الباجيvs أمل حمام سوسة– الساعة 5 مساء

النادي الإفريقي vs اتحاد بن قردان– الساعة 5 مساء

الاتحاد المنستيري vs الترجي الرياضى– الساعة 5 مساء
 

مواعيد مباراة الدورى التركي

قيصري سبورvs سيفاس سبور– الساعة 7 مساء
 

موعد مباراة الدورى الإماراتي

العين vs الشارقة– الساعة 7 مساء


كانت رابطة الأندية المحترفة قررت تأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كومبانـي إلى يوم 16 يونيو المقبل المقرر إقامته فى إطار منافسات بطولة الدورى المصري.

 

وأصدرت الرابطة بيانًا جاء فيه:

 

من منطلق حرص رابطة الأندية المحترفـة ودعمها للنادي الأهلي بصفته ممثـل للكرة المصرية فـي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبناء على طلـب النادي الأهلي بتأجيل مباراته القادمـة فـي الـدوري العام مع فريق إيسترن كومبانـي والمقـرر لهـا يوم 25 مايـو الجـاري وأداء هـذه المبـاراة بـدون اللاعبيـن الدولييـن وفي موعـد لا يؤثـر علـى جـدول الـدوري العـام أو مواعيـده، وكذلك موافقـة مسؤلي نـادي إيسترن كومبانـي على رغبـة النادي الأهلي في تأجيل المباراة.

 

قررت رابطـة الأندية المحترفـة الموافقـة علـى تأجيـل المباراة وإقامتها يوم الأربعاء الموافق 2022/6/15 الساعة التاسعة مساء على استاد السلام .

 

وتؤكـد رابطـة الأندية المحترفـة دعمهـا للنـادي الأهـلـي في مسيرته ببطولة دوري الأبطال متمنيـن للنادي الأهـلـي ممـثـل الـكـرة المصريـة الفـوز بالبطولة وإضافة بطولة جديدة للكرة المصرية .


وتلقت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم اليوم خطابا من نادي الزمالك بخصوص طلب تغيير ملعب مباريات الفريق الأول الى استاد الدفاع الجوي فى الدور الثاني من مسابقة الدوري بدلا من استاد القاهرة.

 

وقامت الرابطة بإرسال خطاب رسمي إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع لاستطلاع الرأي والحصول على الموافقة اللازمة .

 

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على نشر بيان من خلال الموقع الرسمي للنادي ردا على تصريحات لجنة الأندية بعدم إرسال النادي أي خطابات بنقل مبارياته في الدور الثاني. 

 

وجاء نص البيان كالتالي:

 

 في موقف غريب وغير مفهوم خرج بعض الأشخاص خلال الساعات الماضية يرددون أن نادي الزمالك لم يخاطب رابطة الأندية من أجل نقل مبارياته في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، وكذلك ببطولة كأس مصر من استاد القاهرة إلى ملعب الدفاع الجوي.

 

وردا على هذه الادعاءات الكاذبة ننشر الخطاب المرسل من نادي الزمالك الي لجنة الأندية لنقل مباريات نادي الزمالك من استاد القاهرة الي ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو " والذي تم إرساله منذ أربعة عشر يوما بتاريخ 11 مايو 2022.

 

وهذا الخطاب يكذب الادعاء أن الزمالك لم يخاطب لجنة الأندية لنقل مبارياته من استاد القاهرة إلى ملعب الدفاع الجوي.


 


 

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