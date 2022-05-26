بعد تصدره التريند.. نهاد سمير: زيارة رونالدينهو لمصر عامل جذب كبير للسياحة|فيديو

تحدّثت الإعلامية نهاد سمير، عن توثيق الأسطورة البرازيلية رونالدينهو زيارته لمصر بصور فى نهر النيل والأهرامات.

وقالت "سمير" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، إن الصورة دائمًا تغني عن ألف كلمة، خاصة فى مصر وحضارتها، معقبة: "مصر معناها الجمال والسحر والآثار والطبيعة الخلابة لن تجدها فى أى مكان فى العالم إلا هناك".

وتابعت: "الصور الذي يوثقها كبار المشاهير فى مصر لها تأثير كبير جدًا على السياحة.. كما أنها تساهم بشكل كبير فى جذب السياح بكل دول العالم.. وأمس كان هناك تريند لتشجيع كل نجوم العالم على زيارة مصر بعد صورة رونالديهيو نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة السابق".

وأشارت إلى أن اللاعب زار مصر منذ يومين وزار العديد من معالم القاهرة ومنها النيل والأهرامات ونشر صورة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، تابعها الملايين من عشاقه.