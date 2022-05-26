صادرات الأدوات الصحية تسجل نحو 41 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022

نمت صادرات مصر من الأدوات الصحية لتسجل نحو 41 مليون دولار خلال الربع الاول “ يناير - مارس ” 2022 مقارنه 36 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بارتفاع 12%

واضاف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، انه تم فتح اسواقا تصديرية جديدة خلال الربع الأول من 2022 بلغت 22 سوقا ، وهى ” سيريلانكا، قطر، سويسرا، الدنمارك، النيجر، تنزانيا، اثيوبيا، بنجلاديش، تيرنداد وتوباجو، مولودفا، تايوان، الدومنكان، استراليا، جزر القمر، صربيا، باكستان، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، ملاوي، المكسيك، استونيا، بلغاريا”، لافتا إلى أن نحو 79 دولة قامت باستيراد الادوات الصحية المصرية خلال الربع الاول من 2022

وأشار إلى استحواذ 5 دول على 24,766 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022 مقارنه ب 22,917 مليون دولار بنمو 8,1% لتستحوذ على 60,4% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية

وجاءت ألمانيا الاتحادية على راس الدول المستوردة للادوات الصحية المصرية بقيمة 11,084 مليون دولار مقابل 11,355 مليون دولار بتراجع 2% ، تليها فرنسا لتبلغ 2,794 مليون دولار في مقابل 909 ألف دولار، ثم ايطاليا لتسجل 3,305 مليون دولار في مقابل 2,09 مليون دولار، وليبيا تسجل 1,754 مليون دولار في مقابل 1,727 مليون دولار.

والسعودية تسجل 1,711 مليون دولار في مقابل 547 ألف دولار، ثم المجر لتسجل 1,205 مليون دولار في مقابل 348 ألف دولار، ولأمريكا بنسبة 85% لتبلغ 978 ألف دولار في مقابل 530 ألف دولار.

وسجلت لتركيا قيمة 2,041 مليون دولار ، في مقابل 2,596 مليون دولار، ولبريطانيا وشمال إيرلندا لتسجل 5,542 مليون دولار في مقابل 5,967 مليون دولار