التجارة غير النفطية للإمارات تلامس 500 مليار درهم في الربع الأول من 2022

لامست التجارة الخارجية غير النفطية للامارات العربية خلال الربع الأول من العام الجاري 500 مليار درهم وذلك للمرة الأولى في تاريخها محققة نسبة نمو بلغت 20.5% لتصل إلى 499.7 مليار درهم، مقابل 414.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2021.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز، ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية إلى 218.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 183.4 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 19.1%.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال فترة المقارنة إلى 88 مليار درهم، مقابل 75 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 17.4%.

ونمت الواردات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21.7% إلى 281.2 مليار درهم، مقابل 231.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.