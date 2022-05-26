عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التجارة غير النفطية للإمارات تلامس 500 مليار درهم في الربع الأول من 2022

صدى البلد

لامست التجارة الخارجية غير النفطية للامارات العربية خلال الربع الأول من العام الجاري 500 مليار درهم وذلك للمرة الأولى في تاريخها محققة نسبة نمو بلغت 20.5% لتصل إلى 499.7 مليار درهم، مقابل 414.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2021.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز، ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية إلى 218.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 183.4 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 19.1%.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال فترة المقارنة إلى 88 مليار درهم، مقابل 75 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 17.4%.

ونمت الواردات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21.7% إلى 281.2 مليار درهم، مقابل 231.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.

قيمة الصادرات التجارة الخارجية النفط صادرات الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

طعن وجثمان محروق.. مقتل مصري وزوجته في ظروف غامضة بأمريكا

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

بعد محضر اجتماع الفيدرالي.. انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

الفرح تحول إلى مأتم.. طلقة خرطوش تقتل عريسا يوم خطوبته في الإسكندرية

ترشيحاتنا

تهويش بـ إزازة بنزين قلب باشتعال توك توك وحرق طالب في الجيزة

عبدالغفار يباشر عمله من المقر الجديد لوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية

كيف يتجاوز المطورون العقاريون أزمة ارتفاع تكاليف المشروعات؟.. لجنة التشييد تجيب

شكري: قبرص تقوم بدور مهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

ايده خفيفة وشارك في رابعة..تعرف على عقوبة منتحل صفة طبيب بالغربية|القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

فيديو

سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ