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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

للمسلمين والمسيحيين

فتح باب حجز مقابر جاهزة ببرج العرب والعلمين والساحل الشمالي والإسكندرية

صدى البلد

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب الحجز لمقابر جاهزة للمسلمين والمسيحيين بمساحة ٤٠م٢ للمقبرة وقطع أراضي مقابر بنظام اللحد بمساحة ٤٠م٢ لقطعة الأرض بنظام مقابل الانتفاع لقاطني مدن برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي (1، 2 ، 3) والقرى السياحية والعلمين الجديدة، وكذا قاطني محافظة الإسكندرية ( أحياء وضواحي ).

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح حتى الخميس 16/6/2022، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وقال: تم طرح 100 مقبرة جاهزة " مسلمين "، و 25 مقبرة جاهزة " مسيحيين " بنظام مقابل الانتفاع، كما تم طرح 100 قطعة أرض مقبرة " مسلمين " بنظام اللحد، و25  قطعة أرض مقبرة مسيحيين.

وبالنسبة لشروط الحجز، أوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أو قطعة الأرض أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنوياً ( شركة أو مؤسسة )، ومن قاطني إحدى مدن برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي (1 ، 2 ، 3) والقرى السياحية والعلمين الجديدة أو محافظة الإسكندرية ( أحياء وضواحي )، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة ( مبنى أو أرض ) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة أو قطعة أرض مقابر، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، كما سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة على الموقع الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.
 

الساحل الشمالي المجتمعات العمرانية محافظة الاسكندرية هيئة المجتمعات العمرانية العلمين الجديدة

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