الإقامة الذهبية في الإمارات تقود رانيا يوسف لتصدر التريند

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد منحها الإقامة الذهبية من الإمارات.

ونشرت رانيا يوسف، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت قائلة: "شكراً دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين".

وتابعت: "وخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وشكراً لسعادة الفريق محمد أحمد المرى المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي".

يذكر أن قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي يطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة ٢٨ مايو .

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد قررت تغريم الخبير مبلغ ٣٠٠ جنيه لعدم إيداعه التقرير.

ونصت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه "مع الفارس" وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا، كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها، واثقًا في حماية القضاء الشامخ للكافة.