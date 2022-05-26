إحداهن بكت في فيديو الاعتراف.. حكايات أشهر 5 فنانات تعرضن للتحرش

لم يعد الحديث عن التحرش وصمة عار أو أمر مخجل تخشى الضحايا من الفتيات والسيدات الحديث عنه، فلم تترد الضحايا في سرد وقائع التحرش بهن وعلى رأسهم الفنانات، التي دوما ما تظهر إحداهن من حين للآخر وتتحدث عن واقعة تحرش تعرضت لها، لتشجيع االفتيات على الحديث دون خوف أو خجل.

تتنوع وقائع التحرش ما بين اللفظي والجسدي وغيرها من المواقف التي تعرضت لها الفنانات وروت تفاصيلها للمتابعين عبر السوشيال ميديا إما من خلال "البوستات" أو الـ "استوري" أو "فيديوهات اللايف"، والتي نستعرض أبرزها كالآتي:

1- مايان السيد

أثار فيديو مايان السيد الذي نشرته عبر حسابها على "انستجرام" ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت وهي تبكي عن تفاصيل تعرضها للتحرش مرتين، الأولى عندما كانت في الثانوية العامة من زميل لها قال لها "تعالى أوريكي الشقة بتاعتي" لكنها لم تذهب ودافعت عن نفسها، أما الثانية كانت من فنان غير مشهور، عندما جمعهما عمل واحد مشترك، ولكنها أكملت العمل دون أن تشعره بأنها عرفت نواياه الخبيثة.

2- مروة الأزلي

الوسط الفني "متعب ومرهق".. بهذه الكلمات بدأت الفنانة مروة الأزلي حديثها عن واقعة التحرش التي تعرضت لها أثناء التصوير من قِبل شخص معد للصوت، قائلة: "عملت خناقة، لمسني وطلع يجري واختفى من اللوكيشن والتصوير، طبعا أنا مسكتش لكن موصلتش للشخص ده، وبعد كده انهارت وعيطت وزعقت".

3- زينب غريب

كشفت الفنانة زينب غريب، عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري، وذلك عبر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة: "الواقعة حصلت في الشارع في وسط البلد وأنا رايحة أركب أوبر، والمدعو كان ماشي ورايا وبيصور أجزاء من جسمي معينة خلسة وبدون استئذان وبدون حتى ما وجوهنا تتلاقى، ولما أخدت بالي إنه بيصورني سألته بأدب فلقيته بيتهرب وعامل نفسه مش سامعني، أصريت وجريت وراه، وابتدى ينكر ويهددني لولا إن الناس اتلموا ورجل أمن تدخل وفتش موبايله واكتشف أنه مصورني فيديو وصور غير لائقة.

4- كارولين عزمي

تحدثت الفنانة كارولين عزمي هي الآخرى عن واقعة تحرش تعرضت لها عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا كل اللي عملتوا انا بصتله وبصيت قدامي ف لقيته بيكرر نفس الحركة تانى بأستظراف روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان اخوفه واخليه يبطل يضايقنى اتفاجأت وهو بيقولى بتصوريني يا بنت "لفظ خارج".. ساعتها اتخضيت وبدأت اصور بجد الحركات اللي بيعملها بإيده والشتايم وبدء يقولى تعالى ورايا والحقيقة انى مش عارفه اروح واره فين او كان عايز يعمل ايه ولانى اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش اصور 1% من اللى عمله الشخص دا.

5- وفاء عامر

نشرت وفاء عامر عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، صورة لسيارة وكتبت عليها: متحرش، قائلة: واحد كان بيعاكس في الشارع وكنت أنا مع البنات ولما لقيته بيعاكس نزلت الكمامة وبدأت أزعق له، واتفاجئ لما شافني واتخض.. ماعملتش محضر وصورة العربية على السوشيال ميديا كفاية بأنه يتفضح".