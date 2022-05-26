قريطم: 3 أهداف لبرامج الأوقاف في تحصين النشء من التطرف

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب أن السياسات والبرامج والخطط التي تنتهجها وزارة الأوقاف أصبح لها دورها الكبير والناجح في تحصين النشء من الأفكار التكفيرية والمتطرفة، موجهًا التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده الكبيرة في إعداد جيل جديد من أطفال مصر لديهم القدرة على الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف.

وقال "قريطم"، في بيان له أصدره اليوم، لم أكن أتصور هذا الإقبال الكبير والحرص غير المسبوق في تاريخ مصر من الأسر المصرية على تعليم أطفالهم أمور دينهم من خلال تلقى علوم الدين الإسلامي الحنيف على أيدى علماء وأئمة وزارة الأوقاف داخل مختلف المساجد بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا الدور المهم والتاريخي من وزارة الأوقاف.

وأكد النائب علاء حمدي قريطم على أن برامج وزارة الأوقاف والإقبال الكبير من الأطفال على الالتحاق بهذه البرامج سوف يحقق مجموعة من الأهداف المهمة في مقدمتها تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق بملف الحفاظ على الأسرة المصرية، والهدف الثاني قفل الباب نهائيًّا على الجماعات والتيارات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية في تسميم عقول أطفال مصر الذين هم مستقبل وأمل الأمة.

وقال النائب علاء حمدي قريطم إن الهدف الثالث هو أن وزارة الأوقاف سوف تنجح في اكتشاف الآلاف من المواهب لدى أطفال مصر، مؤكدًا على ضرورة أن تتبنى الوزارة ووزيرها المستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هذه المواهب وتوظيفها أفضل توظيف من خلال استمرار الوزارة على تنظيم برامج تعليمية لهم لتخريج جيل جديد من العلماء وقراء القرآن الكريم خاصة أن وزارة الأوقاف أصبح لديها جيل واعد من شباب الأئمة والدعاة على مستوى الجمهورية.

ووجه النائب علاء حمدي قريطم التحية والتقدير للأسر المصرية لحرصهم الحقيقي على إلحاق أبنائهم ببرامج وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن هذا الوزير الشجاع كان دائما في مقدمة الصفوف لمواجهة أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية ونجح في غل أيديهم، ليس فقط عن اعتلاء أي منبر من منابر مساجد الله ولكن في الاقتراب من أي شأن من شئون المساجد فله ولوزارة الأوقاف كل الدعم وكل التقدير.