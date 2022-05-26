أبو الغيط: لابد من حل دبلوماسي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة، مع وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس، سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات في ضوء العلاقة المتميزة التي تربط قبرص بالعالم العربي، وكذلك في إطار الشراكة العربية- الأوروبية التي من المنتظر أن تشهد استحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة.



وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا، حيث أكد أبو الغيط أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يفضي إلى وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة، وبما يسمح بتخفيف تداعياتها الخطيرة على الأمن الغذائي في المنطقة، والآثار السلبية لارتفاع تكلفة المعيشة على الأمن والاستقرار في الدول العربية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط تناول مع وزير الخارجية القبرصي تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط.