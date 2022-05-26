استراتيجية مشتركة للتجارة الإلكترونية ومجلس أمن غذائي أبرز توصيات منتدى التكامل العربي

شاركت النائب شادية الجمل عضو البرلمان العربي نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، في منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي نظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والذي جاء تحت عنوان" تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.. التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك".



وصدر عن المنتدى الذي استمرت فعالياته على مدار يومين، جملة من التوصيات المهمة التي شكلت خارطة طريق لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتمثل أبرزها في إعداد استراتيجية عربية متكاملة ومشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية لتنمية اقتصاديات الدول العربية، وإنشاء مجلس خاص بالأمن الغذائي يضم الجهات ذات الصلة، والاهتمام ببناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجال الشراكة بين قطاعي الحكومي والخاص، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات من خلال إصلاحات هيكلية جذرية تعيد الاعتبار لقطاعات اقتصادية رئيسة مثل قطاعي الزراعة والصناعة، وتزيد من قدرة هذين القطاعين على دعم الناتج والتشغيل وزيادة مستويات الإنتاج.

وشهد المنتدى حضوراً عربياً واسعاً لوزراء ومسؤولين وهيئات عربية وإقليمية ودولية وممثلين عن القطاع الخاص في الدول العربي.