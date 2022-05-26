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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: الطلاق العاطفي لا يعترف به الشرع

الشيخ حمادة طنطاوي،
الشيخ حمادة طنطاوي، أحد علماء الأزهر الشريف

قال الشيخ حمادة طنطاوي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الزواج هو ميثاق غليظ، وهو مشاركة بين الزوجين، ولكل منهما على الآخر حقوق.

وأضاف حمادة طنطاوي أثناء استضافته مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc masr"، أن الرسول (ص) أكد أن المرأة أمانة عند الرجل، و يجب عليه أن يحافظ عليها، لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.

وتابع: أن آخر كلمات تلفظ بها الرسول (ص) قبل وفاته، أنه يوصي بالنساء و الصلاة، حيث قال الرسول(ص) "الله الله في النساء "، "الصلاة الصلاة و ما ملكت أيمانكم" .

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، أن الطلاق العاطفي أو الطلاق الصامت الذي يحدث بين الزوجين، ليس طلاقا، و لا يعترف به الشرع،مؤكداً أن الطلاق العاطفي هو هجران بين الزوج والزوجة وهذا يعتبر طلاقا نفسيا.

وشدد حمادة طنطاوي على، أهمية وجود الحوار و الدفء بين الزوجين، حتى لا نصل للطلاق النفسي أو العاطفي.

الازهر الشريف عالم أزهري الطلاق العاطفي الزواج برنامج صباحك مصري

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