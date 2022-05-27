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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة البرلمان تناقش الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة بحضور معيط.. الأحد

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط ، وزير المالية

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعاتها بعد غدا الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إجتماع يوم الأحد المقبل بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة والمصالح الإيرادية.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه من المقرر أن تقعد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إجتماع يوم الأثنين المقبل بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى لمناقشة موازنة الجامعات والمراكز البحثية.

وتابع : من المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة موازنة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

واختتم: من المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إجتماع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة موازنة وزارة الإتصالات وجهاز تنظيم الإتصالات.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، التي استمرت قرابة 8 ساعات.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال  أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.

 كما استعرض وزير التنمية المحلية بياناً بمواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث بلغ إجمالى عدد المواقف الرسمية بالمدن (739) موقف و تم تطوير منها عدد (105) موقف كما تم إحلال وتجديد عدد (26) موقف وإنشاء  عدد (23) موقف جديد.

وأوضح شعراوي أن اجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن بلغ (455) موقف عشوائي بالمدن بخلاف القرى وتم إزالة  عدد (13) موقف عشوائى وتم تقنين عدد (26) موقف عشوائى و بلغ إجمالى عدد ساحات الإنتظار بالمدن (3944) ساحة وإزالة  عدد (4) ساحة عشوائية وإضافة عدد (422) ساحة جديدة مخططة وتطوير عدد (16) ساحة وإحلال وتجديد عدد (39) ساحة. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه جارى تنفيذ عدد (152) موقف جديد بعدد (152) قرية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) خلال مراحل تنفيذ المبادرة.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وزير المالية المصالح الإيرادية وزير التعليم العالي موازنة الجامعات

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