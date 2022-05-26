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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يغري محمد عبد الغني بعرض جديد

محمد عبد الغني لاعب
محمد عبد الغني لاعب الزمالك

تلقى محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضًا جديدًا من نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى مسئولو نادي بيراميدز إلى التعاقد مع محمد عبد الغني في ظل حاجة الفريق لمدافعين جدد في الموسم المقبل.
الجدير بالذكر أن نادي بيراميد سبق ودخل في مفاوضات مع محمد عبد الغني قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن الزمالك رفض التفريط في خدماته لحاجة الفريق له.
ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في السادسة والنصف من مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق الابيض صدارة الجدول برصيد 41 نقطة.

محمد عبد الغني بيراميدز الزمالك الاسماعيلي الدوري المصري

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