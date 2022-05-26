لانتحاله صفة ضابط شرطة.. صاحب فيديوهات ساخرة على تيك توك يواجه عقوبة الحبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" ، وأداء مشاهد تمثيلية ساخرة مع المارة وقائدى السيارات.

وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو بالاتفاق مع (أحد أصدقائه – مقيم بذات الدائرة) ، وبثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بهدف الشهرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية، وزيادة أعداد المتابعين للحصول على مكاسب مادية.

كما أقر الأخير بصحة رواية صديقه، وقيامه بذلك لرغبة فى الحصول على فرصة فى مجال التمثيل.

وبفحص هواتفهما المحمولة وصفحاتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى .. تبين قيامهما بتصوير بعض مقاطع الفيديو بذات المضمون.

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".