عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لانتحاله صفة ضابط شرطة.. صاحب فيديوهات ساخرة على تيك توك يواجه عقوبة الحبس

الحبس
الحبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" ، وأداء مشاهد تمثيلية ساخرة مع المارة وقائدى السيارات.

 

وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو بالاتفاق مع (أحد أصدقائه – مقيم بذات الدائرة) ، وبثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بهدف الشهرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية، وزيادة أعداد المتابعين للحصول على مكاسب مادية.

 

كما أقر الأخير بصحة رواية صديقه، وقيامه بذلك لرغبة فى الحصول على فرصة فى مجال التمثيل. 

 

وبفحص هواتفهما المحمولة وصفحاتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى .. تبين قيامهما بتصوير بعض مقاطع الفيديو بذات المضمون.

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

 

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

الأجهزة الامنية ضابط شرطة انتحال صفة ضابط شرطة تيك توك عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

جريمة في الشيخ زايد| العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بمزرعة

ترشيحاتنا

أيهما أولى الأضحية أم الصدقة للمحتاج؟.. البحوث الإسلامية يجيب

إسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على أحد الباعة الجائلين

تعيين ماجد موسى مديرا عاما بالإدارة المركزية لجمارك مبنى الركاب 3بمطار القاهرة

مواجهات مع مسلح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالاحتماء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ