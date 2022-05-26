سباق بين الشركات العالمية لإنتاج لقاحات للوقاية من جدري القرود

قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنهم يتوقعون أن يُنظر إلى المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود مع توسع المراقبة ، ولكن يمكن احتواء تفشي المرض.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بافاريا نورديك ، إن طلبات من عشرات البلدان تسعى للحصول على فرصة لإنتاج لقاح ضد جدري القرود

كما تصنع شركة بافاريان نورديك إيه / إس الدنماركية لصناعة اللقاح المزيد من لقاح الجدري الذي يتم تخزينه عادةً في حالة الحرب البيولوجية ، حيث تسعى الحكومات إلى جرعات توفر أيضًا الحماية ضد جدرى القردة وسط تفشي غير عادي في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة الدنماركية البافارية الشمالية إنها حصلت على عقد مع دولة أوروبية لم تذكر اسمها لتزويدها بلقاح الجدري ، المسمى Imvanex في أوروبا ، استجابة لظهور حالات الإصابة بمرض جدري القردة.

تم الإبلاغ عن جدري القرود ، وهو مرض فيروسي نادرًا ما يتم اكتشافه خارج إفريقيا ، في الأسابيع الأخيرة في 17 دولة على الأقل بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وأستراليا ، وفقًا لمنصة البيانات Global.health في الولايات المتحدة .

كما تم تأكيد حالة في ولاية ماساتشوستس ويشتبه في وجود خمسة آخرين على الأقل - واحدة في كل من فلوريدا ونيويورك وواشنطن واثنتان في ولاية يوتا ، حسبما أفاد مسؤولو الولاية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .