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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتكلفة 3.5 مليار جنيه.. عاطر حنورة: توقيع عقود 4 مستودعات استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص خلال أسابيع (حوار)

صدى البلد

عاطر حنورة لـ صدى البلد:

توقيع عقود 4 مستودعات استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تصل لـ 3.5 مليار جنيه خلال أسابيع

تلقينا طلبات من 65 شركة عالمية للاستثمار في محطات التحلية

الدولة ستتخارج من إنتاج الكهرباء وانما نقلها سيكون مسئوليتها

أكد عاطر حنورة مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن التعان مع القطاع الخاص أمر في غاية الأهمية والدولة تأخرت في هذا الأمر، لافتا إلى أن الدولة ستتخارج من قطاعات معينة وتتركها للقطاع الخاص وأخرى تتعاون معه فيها وقطاعات ستقوم بها الدولة وحدها، لافتا إلى أنه ليست كل المشروعات تصلح للطرح للقطاع الخاص وإلى نص الحوار... 

كيف ترى فكرة طرح المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص؟

مهم جدا التعان مع القطاع الخاص والدولة تأخرت في هذا الأمر، لكن ليست كل المشروعات تصلح للطر ح للقطاع الخاص، لأنها لن تكون جاذبة للاستثمار بالنسبة له، هذه المشروعات ستقوم بها الدولة، أما باقي المشروعات فيمكن طرحها للقطاع الخاص والدولة تقوم بدور الرقيب وتتحول الدولة من مقدم خدمة لمنظم لخدمة.

هل هناك قبول على الاستثمار من القطاع الخاص على المشروعات التي تطرحها الدولة؟
القبول كبير جدا، فعلى سبيل المثال مجرد ما أعلنت الدولة أن هناك خطة لطرح محطات التحلية تقدم فوق الـ 65 شركة عالمية، بطلبات لنا أو إلى وزارة الإسكان، بحجم إنتاج يومي يتراوح بين حوالى من مليون الى 1.2 مليون متر مكعب يوميا ، وطبقا لخطة 2050 ان يصل حجم الإنتاج اليومى من 7 مليون الى 7.2 مليون متر مكعب يوميا

ما هي أبرز القطاعات التي ستتخارج منها الدولة وتتركها للقطاع الخاص؟

قطاع الكهرباء ستتخارج منه الدولة تدريجيا، فإنتاج الكهرباء الدولة ستتخارج منه وانما نقل الكهرباء سيكون مسئولية الدولة، ويتم طرح المرحلة الثانية من مشروع المدارس والتي تصل لـ  57 مدرسة ، إضافة الى مشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان ، بجانب طرح المنطقة اللوجستية على مساحة 250 فدان

هل هناك مخاوف من سيطرة القطاع الخاص على أسعار الخدمات المقدمة من خلاله؟
في حالة محطات الكهرباء مثلا، يمتلك القطاع الخاص المحطة وسينتج الخدمة وهو الدولة هي التي تمتلك شبكة نقل الخدمة وهي التي تقوم بشراء الخدمة وتوزيعها بالشكل التي تراه مناسب فمثلا تقدمها للطبقة الأكثر احتياجا بسعر وإلى الطبقة المتوسطة بسعر، وهكذا، كما القطاع الخاص لا يختار مكان المشروع أو حجمه

ماذا عن مشروع مستودعات السلع الاستراتيجية؟

يصل عدد مستودعات استراتيجية إلى 4 مستودعات بتكلفة استثمارية تصل لـ 3.5 مليار جنيه للتوافق مع استراتيجية الدولة الخاصة بتخزين مواد سلبية لمدة تصل إلى 6 أشهر، وسيتم توقيع عقودها خلال الأسابيع القادمة، بجانب طرح 3 مستودعات أخرى بداية العام القادم.


هل هناك مشروعات تحت الدراسة سيتم طرحها خلال الفترة القادمة؟

محطة صرف صناعى في دمياط الجديدة تحت الدراسة وسيتم طرحه سبتمبر القادم وتعد اول مشروع اخضر بتكلفة تصل من 110 الى 130 مليون دولار وتعد في المرحلة النهائية للدراسة استعداد لطرحها على القطاع الخاص.

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