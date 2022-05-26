انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي ببنها

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي بمدينة بنها اثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز بنها يفيد بتلقيه إشارة من النجدة يفيد بغرق شاب بالرياح التوفيقي بمنطقة الكباري.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وتبين غرق شاب يدعى جمال م.ا 17 سنة طالب ومقيم قرية ميت عاصم غرق بالرياح التوفيقي بمنطقة الكباري ببنها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.