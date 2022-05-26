المحرصاوي يهنئ صبحي لفوزه برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب

تقدم الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالتهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بمناسبة فوزه بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية إثر الانتخابات التي أجريت فى ختام اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والذى انعقد فى دورته رقم (٤٥) بمقر جامعة الدول العربية بحضور وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم الخميس.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن هذا الفوز يعد تتويجًا ورصيدًا يضاف إلى الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة شهدت اهتماما أسفر عن تطورها ووصولها إلى المنافسة على الميداليات في جميع البطولات الدولية، أو استعدادها لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، معربًا عن ثقته في قدرة الدكتور أشرف صبحي على تقديم صورة مشرفة للرياضة في البلاد العربية والنهوض والمنافسة إقليميًّا ودوليًّا، معلنًا دعم جامعة الأزهر وتعاونها التام مع وزارة الشباب والرياضة في جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن التعاون بين جامعة الأزهر والوزارة قديم ومستمر، وشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتجسد ذلك في الزيارات المتبادلة والتعاون في الملفات المشتركة، وتنفيذ وإنجاز عدد كبير من البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية؛ وذلك من خلال مشاركة الطلاب والطالبات في جامعة الأزهر في جميع الأنشطة الطلابية التي تقوم عليها وزارة الشباب والرياضة.