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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع السندات الأمريكية في اسبوع

صدى البلد

أثرت حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية سلباً على معنويات الأسواق. 
وذكر تقرير اهده البنك المركزي المصري حول تحليلات الاسواق الدولية خلال الأسبوع الماضي ان السندات الأمريكية ارتفعت  باستثناء السندات ذات أجل عامين، والتي كانت مستقرة نتيجة لتزايد التوقعات بأن تكون دورة التشديد النقدي أكثر قوة.

و، تراجعت الأسهم الأمريكية مع تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021. وعلى صعيد العملات، انخفض الدولار للمرة الأولى في سبعة أسابيع. وفي الأسواق الناشئة، أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الصين في وقت مبكر من الأسبوع على المعنويات ومخاوف النمو المتزايدة
بينما قرر بنك الشعب الصيني يوم الجمعة خفض أسعار الفائدة، مما عزز معنويات الأسواق وأتاح لمؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية بإنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع.

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