بكري: الرئيس السيسي يعمل منذ الخامسة صباحا ومع المواطن في الشارع.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفرق كبير بين الرأي السليم وأخبار الشائعات، مؤكدا أن “كل إجراء متعملش من 40 و50 عاما بندفع تمنه دلوقتي”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل منذ الخامسة صباحا، ودائما يكون مع المواطن في الشارع.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، انه ننتج يوميا 300 مليون رغيف يباع بخمسة قروش للمواطن، على الرغم من أن التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز تصل نحو جنيه.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه نحتاج لرقابة مشددة على الأسواق والأسعار، مؤكدا أن التجار يرفعون الأسعار بطريقتهم دون مراعاه للناس.