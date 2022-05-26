أحدث الأسعار لـ 5 سيارات SUV موديل 2022 بعد الزيادات الجديدة.. صور

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا لعدد من موديلات 2022 المقدمة داخل السوق المصري، ومنها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تنال اقبال كبير نسبة للعديد من المقاومات ابرزها المساحة الرحبة، والتصميم الخارجي الرياضي، بالاضافة للتقنيات الخاصة بكل علامة تجارية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ احدث اسعار 5 سيارات SUV موديل 2022 بعد الزيادات الاخيرة.

احدث اسعار 5 سيارات SUV موديل 2022

1 – بيجو 2008 موديل 2022

زودت السيارة بيجو 2008 موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة سداسي السرعات بعمل بقدرات أوتوماتيكية، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2022

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 452.990 ألف جنيه بدلاً من 432.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 487.990 ألف جنيه بدلاً من 467.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 529.990 ألف جنيه بدلاً من 509.990 ألف جنيه.

احدث اسعار 5 سيارات SUV موديل 2022

2 – ايجل برو موديل 2022

تتوافر السيارة ايجل برو موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.8 ثانية.

أسعار السيارة ايجل برو موديل 2022

الفئة الأولى ايجل برو موديل 2022 بقيمة قدرها 459.900 ألف جنيه بدلاً من 444.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية ايجل برو موديل 2022 بقيمة قدرها 464.900 ألف جنيه بدلاً من 449.900 ألف جنيه.

احدث اسعار 5 سيارات SUV موديل 2022

3 – هافال جوليان موديل 2022

تستمد السيارة هافال جوليان موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات أوتوماتيكية.

أسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022

الفئة الأولى هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 410 الف جنيه.

الفئة الثانية هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 445 الف جنيه.

الفئة الثالثة هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 470 الف جنيه.

الفئة الرابعة هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 495 الف جنيه.

احدث اسعار 5 سيارات SUV موديل 2022

4 – ستروين C5 Aircross موديل 2022

تتسارع السيارة ستروين C5 Aircross موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.4 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة 165 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/ساعة.

أسعار السيارة ستروين C5 Aircross موديل 2022

الفئة الأولى ستروين C5 Aircross موديل 2022 بقيمة قدرها 574.900 ألف جنيه بدلاً من 549.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 Aircross موديل 2022 بقيمة قدرها 644.900 ألف جنيه بدلاً من 619.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 Aircross موديل 2022 بقيمة قدرها 694.900 ألف جنيه بدلاً من 669.900 ألف جنيه

احدث اسعار 5 سيارات SUV موديل 2022

5 – بيجو 3008 موديل 2022

تحتوي السيارة بيجو 3008 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية.

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 639.990 ألف جنيه بدلاً من 609.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 689.990 ألف جنيه بدلاً من 659.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 764.990 ألف جنيه بدلاً من 734.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 769.990 ألف جنيه بدلاً من 739.990 ألف جنيه.