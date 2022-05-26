مصطفى بكرى: مفيش على راسنا بطحة.. وندعم القيادة السياسية بقناعة كاملة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، لدينا أمل في الخروج من كل الأزمات، معلقا “مفيش على راسنا بطحة ولا نطمع في شيء”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، “ندعم القيادة السياسية بقناعة كاملة وإيمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسكت على أي أوضاع لا ترضيه”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، “ننتج يوميا 300 مليون رغيف يباع بخمسة قروش للمواطن، على الرغم من أن التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز تصل نحو جنيه”.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه نحتاج لرقابة مشددة على الأسواق والأسعار، مؤكدا أن التجار يرفعون الأسعار بطريقتهم دون مراعاة للناس.