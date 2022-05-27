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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 40 عاما من انطلاقها.. إصدار خاص من تويوتا 4 رانر.. صور

تويوتا 4 رانر
تويوتا 4 رانر

استطاعت شركة تويوتا اليابانية أن تقدم نخبة عالية الأداء من الإصدارات القوية طوال تاريخها العريق والممتد، ومنها النسخة 4 رانر والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، ومع الذكرى الأربعين كشفت تويوتا عن اصدار خاص يستند على تلك الايقونة ولكن ببعض اللمسات الإضافية.

 اصدار خاص من تويوتا 4 رانر 

تأتي السيارة تويوتا 4 رانر بحزمة خارجية انيقة المظهر، حيث تظهر باللون الاسود مع خطوط حمراء تمتزج مع البرتقالي والاصفر، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز باللون البرونزي من السبائط المعدنية حيث يبلغ قياسها 17 بوصة.

 اصدار خاص من تويوتا 4 رانر 

القدرات الفنية لمحرك السيارة تويوتا 4 رانر 

 اصدار خاص من تويوتا 4 رانر 

يعتمد الاصدار الخاص من النسخة تويوتا 4 رانر على محرك سداسي الاسطوانات طراز V، بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 270 حصانا، "201 كيلوواط/ 274 حصانا"، و 278 رطل/قدم أي مايعادل 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتستمد السيارة أوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الحركة تتكون من 5 سرعات، تعمل بمنظومة الدفع الرباعي للعجلات.

 اصدار خاص من تويوتا 4 رانر 

وتنطلق السيارة تويوتا 4 رانر صاحبة الاصدار الخاص من خلال 4040 نسخة، كما تعتمد على بعض التقنيات الداخلية مثل شاشة عرض الوسائط الداخلية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية رصد النقاط العمياء، إلى جانب منظومة الفرامل عالية الاداء، وفتحة سقف كهربائية قياسية، مع فرش داخلي عصري وشعار TOYOTA المميز لهذه النسخة الخاصة.س

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