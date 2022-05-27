تصل لـ 10 آلاف جنيه.. زيادة في أسعار سوزوكي ديزاير 2022

ارتفعت اسعار السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان صغيرة الحجم، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 6100 جنيه و 10 الاف جنيه.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

دعمت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال للفئة الاولى خماسي السرعات.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتتسارع السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تقارب الـ 6 لترات لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/ساعة.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتأتي السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بنسبة طول بلغت 3995 مم، وبعرض يبلغ 1735 مم، و 1515 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 211 لترًا، بالاضافة إلى جنوط رياضية يصل قياسها إلى 15 بوصة.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

كما تضم السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 عدة تجهيزات ومنها، مقود حركة متعدد الوظائف، وزر ايقاف وتفعيل المحرك، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، وحساسات ركن، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

أسعار السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى GL سوزوكي ديزاير موديل 2022 بقيمة قدرها 221ألف جنيه بدلاً من 214.900 ألف جنيه

الفئة الثانية GLX سوزوكي ديزاير موديل 2022 بقيمة قدرها 255 ألف جنيه بدلاً من 244.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كاملة التجهيزات سوزوكي ديزاير موديل 2022 بقيمة قدرها 265 ألف جنيه بدلاً من 254.900 ألف جنيه.