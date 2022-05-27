من الأسباب إلى الأعراض .. كل ما لا تعرفه عن قصور الغدة الدرقية

قد يصاب البعض بقصور الغدة الدرقية دون أن التعرف على الأعراض والأسباب، ومن المعروف أن الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة في الرقبة. تتمثل الوظيفة الرئيسية لهذه الغدة في التحكم في معدل التمثيل الغذائي في الجسم.

يتم الحفاظ على المستوى الصحيح من هذه الهرمونات في الجسم عن طريق الغدة الدرقية السليمة. يمكن أن تفرز الغدة الدرقية الكثير أو القليل جدًا من هرمونات الغدة الدرقية ، مما قد يؤدي إلى عدد من المشكلات.

يحدث قصور الغدة الدرقية بسبب انخفاض هرمون الغدة الدرقية ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة ، كما يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية بسبب زيادة هرمون الغدة الدرقية وفقا لindia today

الأسباب



يعتبر قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية أكثر أنواع الغدة الدرقية شيوعًا. يمكن أن تسبب الاضطرابات الأخرى التي تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية كلا المشكلتين

يمكن أن يساهم نقص اليود واختلال وظائف الغدد الحرجة الأخرى في الجهاز والتهاب الغدة الدرقية وأسباب أخرى في الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية.

أعراض الغدة الدرقية



أعراض شائعة:

تورم في الرقبة

تغيرات في معدل ضربات القلب

تغيرات في الطاقة والمزاج

تساقط الشعر

الشعور بالبرودة أو السخونة الشديدة.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية:

القلق والتهيج والعصبية

فقدان الوزن

الهزات وضعف العضلات

قلة تدفق الدورة الشهرية.

أعراض قصور الغدة الدرقية:

الشعور بالإرهاق

زيادة الوزن

تواجه صعوبة في تذكر الأشياء

تدفق الطمث الغزير والمتكرر.