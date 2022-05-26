الزراعة: انتخاب عبدالحكيم محمود رئيسا للمفوضية الإقليمية لمنظمة OIE لمنطقة الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تم انتخاب الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية رئيسا للمفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) بإقليم الشرق الأوسط.



جاء ذلك - وفقا لبيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - خلال الجلسة الختامية للجمعية العمومية ال89 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية اليوم الخميس.



من جانبه، هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالحكيم محمود على هذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا لجهود هيئة الخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، في المشاركات الإيجابية بجميع الأنشطة ذات الطابع الدولي والقاري والإقليمي.



بدوره، أعرب عبدالحكيم محمود عن خالص الشكر والتقدير لوزير الزراعة ونائبه لحرصهما على دعمه وتهنئته بالحصول على هذا المنصب، وتعهد ببذل المزيد من الجهود لاستمرار ظهور مصر بمكانتها التي تليق بها.



وأضاف أنه ترشح لذلك المنصب من خلال توصية المفوضية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط رئيسا للمفوضية بإجماع الآراء باجتماعها الأخير.



وأكد أن اختياره رئيسا للمفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمنطقة الشرق الأوسط، يسهم في دعم دور مصر الريادي في مجال الخدمات البيطرية على المستويين الدولي والإقليمي، من خلال المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية في مجالات الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية والرفق بالحيوان ودعم تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن "OIE" وتطبيق النهج العالمي للصحة الواحدة، خاصة في إقليم الشرق الأوسط.



تجدر الإشارة إلى أنه يتم تقسيم الدول الأعضاء في منظمة "OIE" طبقا للموقع الجغرافي إلى خمسة أقاليم هي: إقليم الشرق الوسط، وإقليم أفريقيا وإقليم أوروبا، وإقليم الأمريكتين، وأخيرا إقليم آسيا والباسفيك.