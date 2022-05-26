جابر السعدي: الدلتا الجديدة تستوعب تطبيق تكنولوجيا الزراعة الحديثة.. فيديو

قال المهندس جابر السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة، إن الدلتا الجديدة تستوعب تطبيق تكنولوجيا الزراعة الحديثة، مؤكدا أن الميكنة الزراعية العملاقة تحتاج الى أراضي واسعة.

وأضاف جابر السعدي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، ان الفترة القادمة ستشهد تقاوي القمح انتاجيتها تصل نحو 30 أردب.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة، أن الدولة تسعى الى النهوض بالتقاوي لزيادة الإنتاجية.

وأشار جابر السعدي إلى أن الموسم الحالي سيشهد توريد للذرة بسعر مناسب للمزارعين.



