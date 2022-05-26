جابر السعدي: الشعب المصري فوض الرئيس السيسي لمواجهة كافة الأزمات.. فيديو

قال المهندس جابر السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة، إن الدولة المصرية على دراية بما يحتاجه القطاع الزراعي وتنفذه بنجاح



وأضاف جابر السعدي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك ارهاق على خزينة الدولة من المشروعات القومية.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة، أن الدولة الكبيرة تعمل في كل المجالات على قدم وساق، مؤكدا أن مصر نهضت بفضل التخطيط الجيد للمشروعات القومية.

وأشار جابر السعدي إلى أن الشعب المصري فوض الرئيس السيسي لمواجهة كافة الأزمات، مؤكدا أن الرئيس نجح في عبور العديد من الأزمات الدولية