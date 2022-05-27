عميد زراعة عين شمس: الرئيس السيسي أعاد مصر إلى قواها بتأمين الأمن الغذائي.. فيديو

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن واردتنا من القمح لم تتأثر رغم الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف “جلال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “الدولة وضعت خطط لفترات زمنية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية”.

وأشار: “الأمن الغذائي يعني توفير احتيادات المواطنين خلال فترة زمنية معينة”، متابعا: “نتحدث عن تحقيق الأمن الغذائي خلال ٦ أشهر، ليكون لدينا ما يكفي من احتياجات المواطن في ظل أي ظروف”.

وأكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس،: “الرئيس السيسي أعاد مصر إلى قواها من حيث تأمين الأمن الغذائي للدولة المصرية”، موضحا: لم تتأثر السلع في كمياتها ووفرتها لكن تأثرت في أسعارها”.