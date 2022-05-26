مصرع شخص وإصابة 25 في حادث تصادم بالطريق الدولي في الإسكندرية

شهد الطريق الدولي الجديد بعد منطقة وادي القمر منطقة الدخيله غرب الإسكندرية حادث تصام ميكروباصين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 25 أخرين.

ووصلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى الميري، والمتوفي إلى مشرحة كوم الدكة.

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بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباصين على الطريق الدولي، حيث تصادم الإثنين معاً واختلال عجلة القيادة، حيث تم ابلاغ سيارات الإسعاف.

وانتقل مأمور قسم الدخيلة وإدارة المرور وعدد 14 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة ما يقرب من 25 شخص ركاب الميكروباصات، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الأميري الجامعي، إضافة إلى نقل متوفي إلى مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.

ورفعت إدارة المرور آثار الحادث من الطريق الرئيسي، مع فتح الطريق أمام السيارات لمنع تعطيل حركة المرور على الطريق الرئيسي الذى يربط بين وسط وغرب المحافظة.

تحرر المحضر وجاري العرض علي النيابة العامة لسؤال المصابين والتعرف علي أسباب وقوع الحادث على الطريق.

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