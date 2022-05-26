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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم الجمعة المباركة.. اللهم اجمعنا في دار لا يتغير جمالها

دعاء يوم الجمعة المباركة
دعاء يوم الجمعة المباركة

دعاء يوم الجمعة المباركة  اللهم انزل نورا من نورك علينا، فالجمعة  يوم مبارك، هو العيد الأسبوعي للمسلمين وعلى كل مسلم أن يجمع خيري الدنيا والآخرة في أدعيته لهذا اليوم لما فيه من ساعات مباركة كما أن الذكر والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه مضاعف فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والكنز الأكبر في الجمعة المباركة سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه.. وفي السطور المقبلة دعاء يوم الجمعة المباركة.

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دعاء يوم الجمعة المباركة

دعاء يوم الجمعة المباركة اللهم جمعة مضت وجمعة أتت، اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقرى وتذهب بها شرى وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة المباركة سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

 

دعاء يوم الجمعة المستجاب

 دعاء يوم الجمعة المستجاب اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً، اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين، اللّهمّ إنّ عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي. اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا، اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين،  اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء للغاليين يوم الجمعة 

 دعاء للغاليين يوم الجمعة اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

 دعاء يوم الجمعة قصير

دعاء يوم الجمعة قصير اللهم في يوم الجمعة، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

دعاء يوم الجمعة للمهموم

دعاء يوم الجمعة للمهموم يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب مِن قلبي،اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب لا إله إلّا الله الملك الحق المبين لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو علي كلّ شئ قدير. اللهم أبعد عنا وعن أحبتنا متاعب الدنيا، ولا تذقنا طعم الحزن، ولا دموع الضيق،

دعاء الجمعة قصير وجميل اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللّهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنتَ أعلم به مني، اللّهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطيء وعمدي وكل ذلك عندي، اللّهم إغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنتَ أعلم به مني، أنت المقدم وأنتَ المؤخر وأنتَ على كل شيٍء قدير اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين.

 

دعاء الجمعة قصير

دعاء الجمعة قصير اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب وبيضوجهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب واجعل دعائنا دعاء مستجاب، استغفر الله بعدد من ذكر وشكر، استغفر الله بعدد من صلى وكبر، استغفر الله بعدد ذنوبنا حتى تغفرلا إله إلّا الله العظيم الحليم ، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله ربُ السماوات وربُ الأرض وربُ العرش الكريم .. اللّهم إنّي أسألك الجنة وأستجير بكِ من النار.

 

دعاء يوم الجمعة أفضل دعاء يوم الجمعة أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم

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