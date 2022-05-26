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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تطبيق الفاتورة الإلكترونية.. تشريعات اقتصادية للمالية تدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي

وزير المالية
وزير المالية

على مدار السنوات اللاحقة لـ برنامج الإصلاح الاقتصادي، أجرت وزارة المالية سلسلة من التشريعات الاقتصادية وخصوصا في مجالات الضرائب والجمارك وميكنة كافة الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بالتوازي مع ضبط السياسات النقدية والمالية من خلال البنك المركزي المصري.

وبحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية واطلع  "صدى البلد" عليها، فإن الحكومة تحملت فروق غرامات التأخير عن سداد المستحقات الضريبية للممولين غير المتلزمين وفتح صفحة جديدة معهم من منطلق إعادة الثقة مع المتعاملين مع المنظومة الضريبية مع إعادة النظر في قوانين الضرائب على الدخل و تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للتيسير على الممولين.

وقامت الحكومة من خلال وزارة المالية بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وإلزام الشركات بالتسجيل فيها بما يساعد على ضبط المنظومة الضريبية ويضمن حقوق الممولين ويقضي على الفساد، بالإضافة لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للافراج عن الشحنات والرسائل الجمركية والمعروفة بمنظومة ACI وتطبق منظومة نافذة التي تستهدف ميكنة كافة الافراجات الجمركية الكترونيا ومتابعة المستوردين والمصدرين مسار الرسائل الجمركية عبر الجهات الحكومية المختلفة وسداد كافة الرسوم المستحقة عليها تيسيرا لاجراءات الافراج الجمركي.

ونجحت الحكومة في دعم منظومة الصادرات المصرية ودعم الشركات المصدرة باعتباره أحد تكليفات القيادة السياسية ليتم انفاق ما يقارب من 32 مليار جنيه لبرنامج السداد المعجل لمستحقات الشركات المصدرة اضافة لمنح كافة التيسيرات الممنوحة للقطاع الخاص وفتح المجال امامه باعتباره لاعبا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية.

مع اندلاع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تحملت خزانة الدولة ما يقارب من 130 مليار جنيه ضمن الاعتمادات الاضافية الممنوحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الاقتصاد القومي، إذ تحملت الخزانة العامة ما يقارب 3.75 مليار جنيه في صورة ايرادات كانت سيتم تحصيلها من الضرائب العقارية على القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات ودعم اجراءات التحول للاقتصاد الاخضر.

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