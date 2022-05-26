عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: ختام فعاليات دورة إعداد الملف النفسي لمدربي الألعاب الفردية والجماعية

صدى البلد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى فعاليات  الدورة التدريبية التى نفذتها تحت عنوان "كيفية إعداد الملف النفسي لمدربي الألعاب الفردية والجماعية"، بمشاركة ٦٠ فردا  من 6 محافظات، وذلك ضمن فعاليات الدورات التدريبية المنفذة من قبل الإدارة  العامة لعلم النفس الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.

 

شهدت ختام الدورة مشاركة الكاتب الصحفى الدكتور ياسر أيوب حيث عرض طرق وآليات تعامل المدربين مع الضغوط التي تمثلها مختلف  وسائل الإعلام فى ضوء رؤية الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى بتوعية المدربين بأهمية  الإعداد  النفسي في تطوير أداء اللاعبين.  

 

عبر المتدربون عن سعادتهم  بالمشاركة فى فعاليات الدورة التدريبية التى أقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى، والاستفادة الكبيرة التى حصلوا عليها من خلال ما تلقوه من علم فى ورش العمل وجلسات الدورة التدريبية، موجهين الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تنفيذ مثل هذه الدورات والتى سيكون لها دور كبير فى تعامل المدربين مع اللاعبين على مستوى الجانب النفسى.

 

وقام أعضاء اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة بتوزيع الشهادات علي المتدربين  المشاركين بفعاليات الدورة بحضور الأستاذ الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة العلمية منهم "الدكتور صبري عمر ، الدكتور  العربي شمعون، الدكتور ماجد إسماعيل "، وسط تواجد الدكتور خالد مسعود، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور سعيد حسب الله، مدير عام علم النفس الرياضى .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

جريمة في الشيخ زايد| العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بمزرعة

ترشيحاتنا

أيهما أولى الأضحية أم الصدقة للمحتاج؟.. البحوث الإسلامية يجيب

إسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على أحد الباعة الجائلين

تعيين ماجد موسى مديرا عاما بالإدارة المركزية لجمارك مبنى الركاب 3بمطار القاهرة

مواجهات مع مسلح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالاحتماء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ