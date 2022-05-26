الشباب والرياضة: ختام فعاليات دورة إعداد الملف النفسي لمدربي الألعاب الفردية والجماعية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى فعاليات الدورة التدريبية التى نفذتها تحت عنوان "كيفية إعداد الملف النفسي لمدربي الألعاب الفردية والجماعية"، بمشاركة ٦٠ فردا من 6 محافظات، وذلك ضمن فعاليات الدورات التدريبية المنفذة من قبل الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.

شهدت ختام الدورة مشاركة الكاتب الصحفى الدكتور ياسر أيوب حيث عرض طرق وآليات تعامل المدربين مع الضغوط التي تمثلها مختلف وسائل الإعلام فى ضوء رؤية الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى بتوعية المدربين بأهمية الإعداد النفسي في تطوير أداء اللاعبين.

عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة فى فعاليات الدورة التدريبية التى أقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى، والاستفادة الكبيرة التى حصلوا عليها من خلال ما تلقوه من علم فى ورش العمل وجلسات الدورة التدريبية، موجهين الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تنفيذ مثل هذه الدورات والتى سيكون لها دور كبير فى تعامل المدربين مع اللاعبين على مستوى الجانب النفسى.

وقام أعضاء اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة بتوزيع الشهادات علي المتدربين المشاركين بفعاليات الدورة بحضور الأستاذ الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة العلمية منهم "الدكتور صبري عمر ، الدكتور العربي شمعون، الدكتور ماجد إسماعيل "، وسط تواجد الدكتور خالد مسعود، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور سعيد حسب الله، مدير عام علم النفس الرياضى .