مواجهات مع مسلح في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالاحتماء

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن شرطة منطقة سيسايد بولاية كاليفورنيا، أصدرت أوامر للسكان وموظفي الشركات بالاحتماء في أماكنهم، بسبب مواجهة مع رجل مسلح.

وحسب “رويترز”، فإن المشتبه به تحصن في شرفة، وإن ضباط الشرطة يحاولون التواصل معه لإقناعه بالنزول.

يأتي ذلك بعد هجوم دموي الذي نه مراهق مسلح على مدرسة "روب" الابتدائية في منطقة يوفالدي بولاية تكساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين.

وأعادت هذه المجزرة فوضى انتشار السلاح في الولايات المتحدة إلى الواجهة، وأججت الغضب من المسؤولين الذين يرفضون اتخاذ إجراءات لسن قوانين تحد من انتشارها.