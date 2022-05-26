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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأحد المقبل..بايدن والسيدة الأولى يتوجهان إلى تكساس بعد حادث إطلاق النار

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

اعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى إلى تكساس لمواساة أهالي ضحايا الحادث الذي تعرض له مدرسة وراح ضحيته 19 طفلا واثنين من البالغين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، عن توقيع أمر تنفيذي لإجراء أهم إصلاح للشرطة الأمريكية منذ عقود.

 

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر: "لقد دعوت الكونجرس لتمرير قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ وقفوا في طريق التقدم".

 

وأضاف: "لهذا السبب، بعد ظهر اليوم، أتخذ إجراءات وأوقع أمرًا تنفيذيًا يقدم أهم إصلاح للشرطة منذ عقود".

 

وكان دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس الأمريكي إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية، عقب مقتل 19 طفلا وبالغين برصاص شاب اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس.

ولاية تكساس الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض تكساس

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