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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الزراعة يتابع توريد القمح بصومعة البهنسا شمال المنيا.. صور

وزير الزراعة بصومعة
وزير الزراعة بصومعة البهنسا

تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عمليات توريد القمح بصومعة البهنسا ببني مزار شمال المنيا والتقى بمسئولي الصومعة والمزارعين ووجه بتسهيل كافة الإجراءات امام المزارعين في استلام المحصول وسداد ثمن المحصول فورا. 

ووجه وزير الزراعة  الشكر للمسئولين عن الصومعة كما وجه الشكر للمزارعين على وطنيتهم وحرصهم على مساندة بلدهم في مواجهة التحديات خلال الظروف التي يشهدها العالم حاليا بسبب الازمة الروسية الأوكرانية.

يشار إلى ان وزير الزراعة كان قد وجه جميع قيادات الوزارة بالتواجد الميداني مع المزارعين لمتابعة عمليات الحصاد وتسهيل إجراءات عملية التوريد أمامهم.

وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم توريد 357499 طنا و883 كيلو جراما، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، حيث تم توريد 14823 طنا و532 كيلو جراما من القمح حتى أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 44 موقع تخزين تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

أشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، تم توريد 357 ألف طن حتى الان، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

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