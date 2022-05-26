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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعيين ماجد موسى مديرا عاما بالإدارة المركزية لجمارك مبنى الركاب 3بمطار القاهرة

الدكتور ماجد موسى
الدكتور ماجد موسى

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين الدكتور ماجد موسى مسعد مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الركاب مبنى (3) بالإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولي بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

جاء ذلك ضمن قرار وزير المالية الصادر اليوم، الخميس، بتعيين 57 مديرًا عامًا جديدًا بمصلحة الجمارك، على النحو الذي يعكس حرصه على تمكين الكفاءات بالمواقع القيادية بما يساعد في الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات وإرساء دعائم الجودة الشاملة، ويتسق مع الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الإدارة الجمركية من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وتقدم الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بالتهنئة لجميع القيادات التي شملها قرار وزير المالية بتولي مناصب هامة بالوزارة، مؤكدا أنه يتم تطبيق أعلى معايير الشفافية في المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية على النحو الذي حدده القانون.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، حرصه على خلق أكثر من جيل من الكوادر القيادية بما يسهم في تحسين الأداء الجمركي بالتزامن مع التطوير غير المسبوق في البنية التشريعية والإدارية والتنفيذية الذي تشهده المنظومة الجمركية بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية. 
 

وزير المالية مطار القاهرة مصلحة الجمارك

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