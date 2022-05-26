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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: ننتظر لقاءً كبيرا بين الأهلي والوداد.. فيديو

الإعلامي خالد ميري
الإعلامي خالد ميري

قال الإعلامي خالد ميري، إن الكرة كان لها اهتمام كبير خلال هذا الأسبوع ، خاصة بعد نهاية الدوري الإنجليزي، بعد نجاح مانشستر سيتى في الفوز بالدوري بفارق نقطة عن فريق ليفربول والأهم في ذلك عودة صلاح للتهديف.

وأضاف خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن محمد صلاح، لثالث موسم على التوالي يحصل على لقب الهداف، وينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن محمد صلاح وكريم بنزيما أكثر لاعبي مرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، نتمنى لصلاح التوفيق والفوز ببطولة أوروبا والانتقام مما حدث معه في نهائي 2018، بعد الإصابة التى تعرض لها بهذا النهائي.

وأشار خالد ميري إلى أننا نهنئ اللاعب محمد النني على تجديد تعاقده مع نادى أرسنال الإنجليزي بعد تألقه خلال المباريات الأخيرة.

وأكد مقدم برنامج كلمة السر، أنه يوم الاثنين القادم سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، والأهلى فريق كبير وسيدافع عن حقوقه خاصة في الشكوى التى تقدم بها لإرساء مبدأ العدالة والأهلى جاهز والمصابين عادوا ومستنين أن يؤدي الأهلى لقاء كبيرا.  

الدوري الإنجليزي ابطال افريقيا محمد صلاح محمد النني الأهلى

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