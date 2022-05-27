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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. تلقى طلبات تغيير العدادات العاطلة بمراكز خدمة عملاء مياه سوهاج

عداد
عداد

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فتح أبواب مراكز خدمة العملاء اليوم الجمعة امن الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء وذلك لتلقى طلبات العملاء أصحاب العدادات العاطلة لتغيرها بعدادات جديدة .
 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
 

وأضاف أن جميع مراكز خدمة العملاء تعمل السبت الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٢ يوم عمل كامل من التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرا وذلك للتسهيل على المواطنين.

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وأشار المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى ان الشركة فى وقتا سابق ناشدت المواطنين اصحاب العدادات العاطلة سرعة التوجه إلى اقرب مركز خدمة العملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه لتركيب عداد ميكانيكى جديد على ان يتم توفير تلك العدادت طبقا للطلبات المقدمة وانه عقب انتهاء المدة المعلنة سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لاصحاب العدادات العاطلة.

سوهاج خدمة العملاء مراكز خدمة العملاء العدادات العاطلة عدادات جديدة شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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