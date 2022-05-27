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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تطلق قافلة طبية في الأسمرات بالتعاون مع الصحة.. اليوم

قافلة طبية
قافلة طبية

تستمر اليوم، الجمعة، القافلة الطبية التي تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لليوم الثاني على التوالي، للكشف والعلاج مجانا ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتنطلق القافلة في محافظة القاهرة بمركز طبي الأسمرات في حي  المقطم ، وتضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة.

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كما تشمل القافلة خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية.

كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

القاهرة القافلة الطبية حياة كريمة” الأسمرات المقطم

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