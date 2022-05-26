واعظة: مجالس إفتاء الواعظات توضح مكانة المرأة

قالت وفاء عبدالسلام واعظة بوزارة الأوقاف، إن قرار مجلس الإفتاء الخاص بواعظات وزارة الاوقاف ليس القرار الأول الذي يبين مكانة المرأة وأنها تعيش في عصرها الذهبي.

وأضافت وفاء عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "الوزارة قدمت مبادرات تهتم بالأسرة والطفل والمرأة بداية من مبادرة مودة، ومبادرة حق الطفل البرنامج الصيفي للطفل ودروس العصر للواعظات وانتهاء بمجلس الإفتاء الذي أسعد الكثير من السيدات لأن المرأة قد تستحي من السؤال عما يخصها من أمور دينها".

وتابعت عبدالسلام، أن المرأة أقدر بمعرفة بعض الأمور التي لا تستطيع النساء السؤال عنها أو سؤال الرجال عنها.

وأكدت أنه لأول مرة تخرج الواعظات المصريات إلى السودان ، ومحصلة الأمر أننا نعيش العصر الذهبي للمرأة ونقف على أرض صلبة ويكون لنا صوت ومكانة.

وأشارت وفاء عبدالسلام إلى أن مجالس إفتاء الواعظات يهتممن بفقه العبادات وفقه الأسرة، ودروس العصر والبرنامج الصيفي للأطفال وتهتم بالسلوكيات والأخلاق في الأطفال والكبار وأشيد بحرص الأسرة المصرية على تنشئة أولادها تنشئة صحيحة.