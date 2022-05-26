متخصصة بالأحوال الشخصية: الاستضافة حق للحفاظ على نفسية الأطفال.. فيديو

قالت رشا صبري، المحامية المتخصصة بالأحوال الشخصية، إنه أرفض أن يكون قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وطفلها كي يحصل الزوج على حقوقه من حسابها.



وأضافت رشا صبري، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن من حق الرجل رؤية أطفاله بعد انفصاله عن زوجته.

وتابعت المحامية المتخصصة بالأحوال الشخصية، أنه لابد أن يكون في القانون تثبيت نفس السكن للزوجة والأطفال، إضافة إلى أن يكون للسيدة الحق في طلب الطلاق، دون إبداء أسباب مع الحفاظ على حقوقها.

وأشارت رشا صبري إلى أنه لا بد للاستضافة للحفاظ على نفسية الأطفال، مع العلم أن السيدة لو لم تحصل على حقوقها، يحق لها التنازل للأب.