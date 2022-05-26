مؤسس تياترو مترو: الهدف من إنشاء الفرقة نشر البهجة بين الناس

قال ماهر الحجار، مؤسس فرقة "تياترو مترو"، إن الهدف من إنشاء الفرقة هو إثارة حالة البهجة بين الناس، وتجديد طاقتهم وتغير مزاج "مود" يومهم.

وأضاف ماهر الحجار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن محطة "ألف مسكن"، كان فيها سينما زمان قريبة من المحطة ويوجد في المحطة لوحات عن سينما زمان.

وتابع ماهر الحجار، نقدم عرضا عن السينما زمان، وملخصة "حول عامل نظافة يحب الغناء وفجأة يظهر له ثلاثي أضواء المسرح وإسماعيل ياسين ويكتشف في النهاية أنهم ليسوا عفاريت ولكنهم ناس حبوا يساعدوه ويغيروا مود يومه".

وأشار ماهر الحجار، إلى أن العرض مدته 25 دقيقة ومع تفاعل الجمهور يصل إلى 35 و40 دقيقة، والهدف من إنشاء الفرقة نشر البهجة، متابعًا: "هيئة المترو هي التي تواصلت معنا لعمل العروض وهذا نجاح كبير لنا وتقدير للعروض التي نقدمها وعملنا 3 عروض مختلفين وتم تجهيزها في 3 أيام".