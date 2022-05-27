حماية المستهلك : توجيه خطاب شديد اللهجة للشركات باحترام المواطن وحفظ حقوقه

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم توجيه خطاب شديد اللهجة لجميع الشركات باحترام المواطن قبل أي شيء وقرارات حماية المستهلك ملزمة فيما يخص حقوق المواطنين .



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "يحدث في مصر " المذاع على قناة mbc مصر، ان الشركات يجب أن تستقبل المستهلك استقبالا جيدا وحتى إذا كان غاضبا يجب أن نقدم له مبررات منطقية.



وأوضح أن القانون يلزم الشركات بتقديم السلعة للمواطن الذي سدد كامل سعرها بدون اي زيادة في الأسعار.

وتابع أن من قام بدفع مقدم لشراء سلعة معينة يجب على الشركة التي لا تستطيع الالتزام بالعقد لأسباب معينة تقديم الأموال للمواطن بفائدة يحددها القانون بعد الرجوع لجهاز حماية المستهلك ويتم تسديد أمواله كاملة بحد أقصى ٣ أسابيع.

