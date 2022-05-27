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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ستات مصر كلها هوانم.. رد حاسم من مايا مرسي على أحمد كريمة

صدى البلد

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة رسالة الى الشيخ أحمد كريمة بشأن قانون الأحوال الشخصية .

 
وكتبت عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك :" سيدي الفاضل المادة ٢١٤ من الدستور تلزم أي قانون له علاقة بالمرأة من بعيد او قريب أن يعرض على المجلس القومي للمرأة فهذا هو الدستور " .


وتابعت “ المجلس القومي للمرأة وصفته بأنه مجلس هوانم في حوارك اليوم باستنكار وكأنها سبة  على فكرة سيدات مصر كلهم هوانم  زعلان حضرتك ليه”.

وتابعت " هوانم بنات هوانم وبناتهم في المستقبل هوانم كمان ….. الست المصرية ست الهوانم منظمات ايه الى "بالي بالك “   اجندات ايه الى بتتكلم عليها البينة على من ادعي ولا لك الحق ان ترمي التهم  وتقول ما تقول”

 
وأضافت : " فضيلة الإمام شيخ الازهر د.أحمد الطيب قال زوجة واحدة تكفي…. التعدد الذي نراه أغلبه ظلم للمرأة والمسلم ليس حرا في الزواج والتعدد رخصة مقيدة بشروط … وان الاصل ليس التعدد"  
 

وتابعت :" هذا هو الازهر وهذه هي مرجعيته 
وبما ان حضرتك ذكرت اكثر من مرة انك استاذ متفرغ في جامعة الازهر فرأيك واجتهادك شخصي ولا يمثل مؤسسة …
الاستماتة في تحقير المرأة وبث الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون 
مصر دولة قانون". 

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