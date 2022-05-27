ستات مصر كلها هوانم.. رد حاسم من مايا مرسي على أحمد كريمة

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة رسالة الى الشيخ أحمد كريمة بشأن قانون الأحوال الشخصية .



وكتبت عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك :" سيدي الفاضل المادة ٢١٤ من الدستور تلزم أي قانون له علاقة بالمرأة من بعيد او قريب أن يعرض على المجلس القومي للمرأة فهذا هو الدستور " .



وتابعت “ المجلس القومي للمرأة وصفته بأنه مجلس هوانم في حوارك اليوم باستنكار وكأنها سبة على فكرة سيدات مصر كلهم هوانم زعلان حضرتك ليه”.

وتابعت " هوانم بنات هوانم وبناتهم في المستقبل هوانم كمان ….. الست المصرية ست الهوانم منظمات ايه الى "بالي بالك “ اجندات ايه الى بتتكلم عليها البينة على من ادعي ولا لك الحق ان ترمي التهم وتقول ما تقول”



وأضافت : " فضيلة الإمام شيخ الازهر د.أحمد الطيب قال زوجة واحدة تكفي…. التعدد الذي نراه أغلبه ظلم للمرأة والمسلم ليس حرا في الزواج والتعدد رخصة مقيدة بشروط … وان الاصل ليس التعدد"



وتابعت :" هذا هو الازهر وهذه هي مرجعيته

وبما ان حضرتك ذكرت اكثر من مرة انك استاذ متفرغ في جامعة الازهر فرأيك واجتهادك شخصي ولا يمثل مؤسسة …

الاستماتة في تحقير المرأة وبث الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون

مصر دولة قانون".