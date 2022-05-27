عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبة

صدى البلد

أرسل القارئ المتولي محمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبة.

وقال في استغاثته : “ابنتي أمنية المتولي متغيبة من يوم الأحد من الساعة 10 صباحا لا تعلم  عنها أي شئ، و آخر مرة كلمناها كانت راكبة من سندوب ميكروباص الدراسات وجاية الامتحان وقالت 10 دقايق بس و اوصل الكلية ومن بعدها تليفونها مقفول لحد الان ومفيش اي اخبار عنها، من يتعرف عليها برجاء التواصل علي رقم ويتصل على الرقم 01555713560 او 01023667393”.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

غلطة الشاطر بألف.. رئيس لجنة يحاول تسريب امتحان الدراسات بالشرقية وخطأ يكشفه

بـ12 مليار يورو.. الغاز المصري ينقذ أوروبا من برد الشتاء عبر قبرص

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

شعراوي: زيادة حملات التوعية بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات

ماتا محروقين.. مصري وزوجته يلقيان حتفهما في أمريكا

صحراء الوادي الجديد تتحول إلى جنة.. والسر في مبادرات الظهير الزراعي.. صور وفيديو

اليوم.. جامعة الأزهر تفتتح مسجد وحديقة الشهداء تخليدا لذكرى الأبطال

انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التحريرية غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ