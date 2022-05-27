جيهان ياسين: المساجد والساحات تتعطش للواعظات

قالت الدكتورة جيهان ياسين أخصائية نساء وتوليد وواعظه ؛ إنها التحقت بمعهد إعداد الدعاة وأصبحت واعظة بوزارة الأوقاف منذ 2009 ثم التحقت بأكاديمية الأوقاف الدولية وتلقت العديد من الدورات والتدريبات إلى أن وصلت مجلس الإفتاء .

أضافت جيهان ياسين خلال مداخله هاتفية على قناة سي بي سي في برنامج مانشيت مع الإعلامي جابر القرموطي إنها أرادت السير في العمل الدعوي لأنها من أسره تعمل في الأعمال الخيرية وتقدمت لوزارة الأوقاف وأصبحت واعظه فيها .

أوضحت أخصائية النساء والتوليد والواعظة ؛ أن أغلب الواعظات بوزارة الأوقاف هن متطوعات ومحتسبات الأجر عند الله تعالى وهناك من تم تعيينهم لكن أجورهم رمزية مضيفة أننا نحتاج الكثير من الواعظات ومجال الوعظ والساحات متعطشة للواعظات مضيفة أن لكل واعظة أكثر من مسجد .

أشارت جيهان ياسين إلى أن وجود الواعظة في المسجد يتيح الفرصة للسائلات بالتفقه في الدين في الأمور النسائية والتي تخجل نقاشها مع إمام المسجد فينقص سؤالها وتتشوه الإجابة .