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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن ابنة عمه المتغيبة

صدى البلد

أرسل القارئ علي عيسى يستغيث بصدي البلد للبحث عن بنت عمه المتغيبة.

وقال عيسي في استغاثته، تغيبت منذ فترة بنت عمي سيده سيد احمد محمد بعد حدوث حريق في المنزل في شهر رمضان و تأثرت نفسيا بهذا الحادث وتغيبت منذ ذلك الوقت وهي كانت مقيمة بقرية الدير شرق  بمحافظة الأقصر وعلي من يجدها التواصل علي رقم  ٠١٠٠٩٧٩٧٩٢٠ او رقم ٠١٠٩٨٣٣٦٥٦٧.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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