أثناء تكريمه بجامعة عين شمس..طارق سعدة :الإعلام الناجح هو صاحب المهنية والأقوى تأثيرا

كرم قسم الإعلام بكليه الآداب جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة دينا فاروق أبوزيد وبحضور الدكتورة هبه شاهين، الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ على دوره البارز وتعاونه المستمر مع القسم وتقديم الدعم المستمر للطلاب ونقله الخبرات العملية للدراسات الإعلامية النظرية.



وقال نقيب الإعلاميين، إن الاعلام يلعب دورا بارزا في تشكيل وتكوين الرأي العام.



وأضاف سعده أن الاعلام الناجح هو صاحب المهنية والأقوى تأثيرا وعلى هذا علينا جميعا تحري الصدق والمهنية في التناول والطرح على الجماهير.



وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة سوف تستمر في الدعم والتعاون لنقل خبراتها الإعلامية العملية لأي جهة تطلب منها ذلك إيمانًا منها بأهمية التعاون المثمر والحقيقي بين المؤسسات وتمنى التوفيق للجميع.

اختتم “سعدة” حديثه بتوجيه الشكر لجامعة عين شمس وكلية الآداب وقسم علوم الاتصال والاعلام والأساتذة والطلاب بالقسم.

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